Jairo en Mendoza con la Filarmónica: "Sinceramente creo que ahora canto mejor"

La obra de Jairo atraviesa generaciones y forma parte de la memoria musical argentina. Dueño de una de las voces más reconocidas y queridas del país, el artista mantiene intacta su sensibilidad y su permanente búsqueda creativa, consolidándose como un referente indiscutido de la canción popular.

-Te presentás en el Teatro Independencia junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. ¿Cómo se reformulan tus clásicos con los arreglos de una orquesta de esta magnitud? ¿Hay alguna canción en particular que te redescubra a vos mismo al cantarla con este marco?"

-He tenido la oportunidad de cantar con formaciones grandes, clásicas, sinfónica o filarmónica, en fin, y hacer, bueno, el repertorio que hago habitualmente. Hmm, quizá no todo el repertorio, hay canciones que sí que se prestan para este tipo de ejercicio y hay otras que no tanto, entonces hay que hacer una, una selección bastante rigurosa para un recital de este tipo, ¿no?. Pero sí, hay canciones que, que se prestan para ese tipo de arreglo. He grabado también canciones, la versión original de "Liberté", por ejemplo, sobre el poema de Paul Éluard, al que yo le puse música, con un arreglo de Jean-Claude Petit. Personalmente me gusta mucho, creo que me estimula mucho además el hecho de pensar que voy a cantar teniendo ese respaldo sonoro, ese respaldo extraordinario que produce una, una orquesta tan grande, que tiene tantos matices al alcance de la mano.

-En esta gira te acompaña tu nieto, Fran Posse. ¿Qué aprendés vos de su mirada joven de la canción de autor y qué sentís que le transmitís vos a él?

-Cantar con con mis hijos, o con en este caso con mi nieto es algo difícil de explicar porque ahí está por supuesto lo estrictamente profesional, que siempre me he movido con un criterio digamos muy profesional, pero también está lo emocional en este caso y me encanta poder cantar con él, con mi nieto. Mi hijo Yaco, el papá de Fran también está en el show, cantamos algunas canciones juntos los tres además, y es un placer muy grande porque descubrimos el talento de Fran en una reunión familiar, donde eligió una canción muy difícil y no sabíamos que tenía esa facilidad para cantar ni que tenía ese ese timbre de voz, esta esa amplitud de registro. La verdad es que nos sorprendió muchísimo, al punto que todos coincidimos en que tenía que empezar inmediatamente una carrera profesional que afortunadamente está haciendo en Europa. Estoy muy muy feliz de poder compartir con él el escenario en esta gira, en estos conciertos, aunque yo creo que bueno a partir de ahora él va a iniciar su propio camino.

Jairo 2 Jairo y su hijo Yaco, quien también será parte del espectáculo en el Independencia.

-Venís del éxito de "50 años de Música", el festejo de tu enorme trayectoria. Sin embargo, también traés nuevas composiciones. ¿Cómo convive en tu presente el Jairo que repasa su historia con el Jairo que sigue teniendo la necesidad de escribir y decir cosas nuevas?"

Nunca me me he detenido a en la composición, siempre he tratado de de cantar canciones nuevas y demás. En este mismo concierto hay algunas canciones que son totalmente nuevas, novedosa, y creo que en la continuidad justamente de ampliación del repertorio, me parece que se basa un poco la la vigencia también, porque son canciones que tienen una cierta identidad. Una vez que termino de trabajar en un en un disco o en un repertorio para un disco y demás no suelo escuchar mucho las canciones que he grabado y demás, ¿no? Es decir, no no suelo mirar atrás. Y sí, me gusta mucho componer canciones nuevas. Ahora estoy eh grabando los el segundo volumen de los 50 años de música, también con otros intérpretes, con la inclusión de alguien extranjero también como Silvio Rodríguez, con el que hemos hecho una versión de de "El unicornio", una canción que yo canté en francés cuando surgió la canción allá hace muchos años. Y también hicimos "La chacharera de las piedras" con Ricardo Mollo, guitarrista, líder y cantante de Divididos, que hizo un, bueno, una versión fantástica y donde demostró, m- nos demostró que tiene también un gran amor por la música folclórica.

-El público mendocino tiene una relación de mucha fidelidad con tu obra. En un formato tan potente como el que traés ahora con tus músicos de siempre más la Filarmónica, ¿qué tipo de comunión o de clima íntimo buscás generar en una sala con la acústica y la cercanía del Independencia?

-Creo que están dadas las condiciones para que se pueda interpretar el repertorio en la mejor condición posible porque, evidentemente como dije al principio, tener el respaldo de la Filarmónica es algo inigualable, creo que es maravilloso y me siento realmente un privilegiado de poder disfrutar de eso. Creo que van a ser momentos muy emotivos para mí, porque yo siento profundamente la música, todo lo que sucede en el escenario, todo lo que sale del escenario y demás me envuelve, estoy como en otro lugar casi -sin exagerar- como levitando, digamos, a través de la de la música, y en este caso con semejante orquesta imagínense, eso es fantástico, ¿no?

-Tus canciones son parte de la memoria musical y afectiva de los argentinos. Cuando mirás a la platea y ves que conviven personas de distintas generaciones, ¿tomás dimensión del peso que tiene tu voz en la historia de nuestra cultura popular?"

-No, yo nunca me he detenido a pensar o a colocar mi figura, mi voz o lo lo que sea a través de las canciones en un lugar, en un escalafón para lo que pudiera significar para cierta parte del público argentino y demás, ¿no? Pero, indudablemente, cuando cantás mucho, tantos años, evidentemente hay algo que pasa y por eso podés tener la posibilidad de hacerlo. Es decir, no puedo ignorarlo a eso, pero eso te despierta también un sentimiento de de responsabilidad, ¿no? No solamente de gratitud, como decía antes, sino también de responsabilidad. Y creo, sinceramente lo digo, que cuando empecé a cantar creía que sabía, bueno, yo creo que ahora canto mucho mejor, muchísimo mejor. Tengo muchísimas más posibilidades, que son las que me ha dado la experiencia, y la técnica vocal, que me ha acompañado siempre y cuyo aprendizaje se hizo en el momento que debía hacerse, decir, en la adolescencia, cuando uno está empezando a descubrir todo, absolutamente todo.