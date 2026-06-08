Murió la actriz María Rosa Fugazot, a los 83 años

Embed - Pobreza en reparto en Instagram: "MARÍA ROSA FUGAZOT ES CLARITA . Clarita, oriunda del interior de Argentina, fue compañera de la dueña de casa y creció junto a cuatro hermanos en una casa de Buenos Aires. Ahora, tras el fallecimiento de los dueños, surge la gran incógnita: ¿Qué será de Clarita? ¿A cuál de los hermanos se le ablandará el corazón o este es el final de su historia Junto a esta familia? Estreno: Hoy domingo 6 de octubre Hora: 15:30 hs Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948 Entradas por Alternativa Teatral Prensa : @mimegol" View this post on Instagram

A lo largo de su carrera, Fugazot compartió proyectos con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. En el teatro, participó en clásicos como "La casa de Bernarda Alba", "Chicago", "Flores de acero" y "Venecia", entre muchas otras producciones. Además, su talento la llevó a trabajar con figuras internacionales como Frank Sinatral todo un hito para el espectáculo local.

Fugazot venía de una familia profundamente ligada al mundo artístico, era hija del cantante y actor Roberto Fugazot y de la actriz María Esther Gamas. Además, María Rosa era madre del también actor René Bertrand. Diversos periodistas del espectáculo aseguran que Fugazot nunca pudo reponerse de la muerte de su hijo, quien falleció en 2025 a raíz de un cáncer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1938252618167423177&partner=&hide_thread=false Con profunda tristeza despedimos al actor y director René Bertrand, quien desarrolló una destacada trayectoria artística. Acompañamos con sentidas condolencias a su madre, la actriz María Rosa Fugazot; a su esposa, hijos y seres queridos. https://t.co/SvWAtBFQWd pic.twitter.com/GR26VF9iNf — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) June 26, 2025

Con la muerte de Fugazot, el mundo del espectáculo argentino pierde a una de las representantes más destacadas de una generación que marcó la historia de la televisión y el teatro en el país.

*Noticia en desarrollo