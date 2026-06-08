El país despide a una de las actrices más importantes que ha tenido el país: María Rosa Fugazot. La artista, conocida por "El puntero" (2011), "El día que me quieras" (1994) y "Sos mi hombre" (2012) fue hallada sin vida en su departamento de Palermo.
Murió la actriz María Rosa Fugazot, a los 83 años
Con una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión, María Rosa Fugazot dejó una marca imborrable en la cultura popular
¿Qué se sabe de la causa de la muerte de Fugazot?
Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en Güemes al 4700, tras un llamado por una persona descompensada por lo cual también fue convocado el SAME. Las dos mujeres que se encontraban en el lugar franquearon el acceso a los oficiales y el SAME confirmó el fallecimiento de una mujer.
Interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, Secretaría del Dr Leandro Alonso que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.
A lo largo de su carrera, Fugazot compartió proyectos con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. En el teatro, participó en clásicos como "La casa de Bernarda Alba", "Chicago", "Flores de acero" y "Venecia", entre muchas otras producciones. Además, su talento la llevó a trabajar con figuras internacionales como Frank Sinatral todo un hito para el espectáculo local.
Fugazot venía de una familia profundamente ligada al mundo artístico, era hija del cantante y actor Roberto Fugazot y de la actriz María Esther Gamas. Además, María Rosa era madre del también actor René Bertrand. Diversos periodistas del espectáculo aseguran que Fugazot nunca pudo reponerse de la muerte de su hijo, quien falleció en 2025 a raíz de un cáncer.
Con la muerte de Fugazot, el mundo del espectáculo argentino pierde a una de las representantes más destacadas de una generación que marcó la historia de la televisión y el teatro en el país.
*Noticia en desarrollo