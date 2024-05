Diario de un chico en apuros.jpg 'Diario de un chico en apuros'.

¿Cómo se ve hoy el actor Zachary Gordon?

Gordon tiene actualmente 26 años y se ha alejado un poco del mundo de la actuación. El joven nació y se crió en California, y además de formar parte de la saga de películas 'Diario de un chico en apuros', también apareció en producciones como 'All Of Us', 'Desesperate Housewives' y '24'.

Además apareció en 'Sex and Death 101', 'Lower Learning', 'Georgia Rule' (película por la que ganó el "Young Artist Award" por su papel como Ethan), 'The Brothers Bloom', 'National Treasure: Book of Secrets'.

Zachary Gordon también ha trabajado como actor de voz en producciones como 'The Chubbchubbs Save Xmas', 'Project Gilroy' y la serie de Nick Jr. 'Ni Hao, Kai-Lan'.

Zachary Gordon (2).jpg Zachary Gordon en la actualidad.

También le prestó su voz a la película 'Madagascar 2: Escape de África', donde interpretó al Bebé Melman, y en la película 'Afro Sumurai: Resurrection' hizo de Kotaro. Apareció en la película 'Un Chihuahua de Beverly Hills 2' siendo la voz de Papi Júnior. Su último trabajo fue en 2021 en 'El cazador de sueños', y en 2023 en la película 'Genshin Impact'.