Tiene tintes de thriller y misterio, y es una de las series más vistas en Prime Video

Serie "Cruel Summer", disponible en Prime Video.

¿De qué trata la serie "Cruel Summer"?

"Cruel Summer es una serie de suspenso psicológico que se enfoca en dos mujeres: Kate, la chica popular con una vida de ensueños que un día desaparece, y Jeanette, la chica estudiosa que es acusada de estar conectada con la desaparición de Kate. La serie cuenta cómo una chica puede ser la persona más odiada de Estados Unidos", es la sinopsis oficial de esta serie de Prime Video.

Esta producción recibió un puntaje de 7,4 en el sitio de películas y series IMDb, e incluso se puede decir que es una puntuación alta. La serie cuenta con las actuaciones de Olivia Holt como Kate, Chiara Aurelia como Jeanette, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Brooklyn Sudano, Blake Lee, entre otros.

Lamentablemente, los ejecutivos de Prime Video optaron por no renovar "Cruel Summer" para una tercera temporada, pero se pueden ver las dos primeras en la plataforma.

La segunda temporada de "Cruel Summer" introdujo nuevos personajes, como Isabella LaRue ("Little Fires Everywhere") y Megan Landry ("La noche que salvamos a mamá"), y una trama centrada en un misterioso asesinato. Pero esto no bastó para poder renovar la serie.

