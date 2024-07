Recién estrena en Prime Video, tiene un elenco de lujo y las mejores escenas de acción

"En la década de 1870, una época dura en Australia, el joven Ned Kelly está dispuesto a hacer lo que sea para asegurar el bienestar de su madre, ahora que su padre ha muerto. Robar y asesinar no serán impedimentos morales en su camino", es la sinopsis de esta película disponible en Prime Video.

La película está protagonizada por George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam y Russell Crowe. La producción 'Kelly Gang, el justiciero' está dirigida por Justin Kurzel, escrita por Shaun Grant y basada en la novela de 2000 del mismo nombre de Peter Carey.

Ned Kelly fue un mítico bandolero que murió colgado en Melbourne en 1880. Fue uno de los últimos "bushrangers" y se le conoce por llevar una armadura antibalas durante su último tiroteo con la policía.

En Australia, Ned Kelly es considerado un héroe popular por su desafío a las autoridades coloniales.

