Recién se suma a Prime Video, es de terror y te dejará los pelos de punta

Amazon Prime Video La casa de los despojos.jpg

Prime Video: ¿de qué trata la película "La casa de los despojos"?

"Producida por Blumhouse, 'La casa de los despojos' es la historia de la ambiciosa chef, interpretada por Ariana DeBose, quien abre un restaurante en una finca remota, a donde se enfrenta al caos culinario, a su propia inseguridad y a una presencia fantasmal que amenaza con sabotearla a cada instante", es la sinopsis oficial de esta película que recién se suba a la plataforma de streaming Prime Video.

Esta nueva película de Prime Video cuenta con las actuaciones de Ariana DeBose (quien saltó a la fama por haber protagonizado la remake de Steven Spielberg "West Side Story"), Barbie Ferreira (a quien muchos conocieron por la serie de MAX "Euphoria"), Arian Moayed, Marton Csokas, Mikkel Bratt Silset, Amara Karan, entre otros.

Además, la dirección está a cargo de la directora Bridget Savage Cole, quien ya realizó producciones como "Blow The Man Down", "Moonhaven", y "The Distance Between the Apple and the Tree". Entre los productores de la película figuran Jason Blum y Lucas Joaquin, mientras que la producción ejecutiva recaerá en Chris McCumber y Jeremy Gold.

Embed - La Casa De Los Despojos - Tráiler Oficial | Amazon Prime

Dónde se puede ver la película La casa de los despojos, según tu ubicación geográfica