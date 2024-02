Prime Video: está basada en una historia real y un drama que te dejará con la boca abierta

Amazon Prime Video Blackberry.jpg Póster de la película "BlackBerry: el inicio de la historia", disponible en Amazon Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película "Blackberry: el inicio de la historia"?

"Se muestra el increíble crecimiento y el trágico colapso del primer teléfono inteligente del mundo, y cómo destrozó enormes empresas antes de rendirse a la feroz competencia de Silicon Valley", es la sinopsis de esta película basada en hechos reales que está disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

Los protagonistas de esta película disponible en Prime Video son:

Jay Baruchel como Mike Lazaridis

Glenn Howerton como Jim Balsillie

Cary Elwes como Carl Yankowski

Saul Rubinek como John Woodman

Michael Ironside como Charles Purdy

Rich Sommer como Paul Stannos

SungWon Cho como Ritchie Cheung

Michelle Giroux como Dara Frankel

Matt Johnson como Douglas Fregin

Mark Critch como Gary Bettman

La película "BlackBerry: el incio de la historia" cuenta con la dirección de Matt Johnson a partir de un guion de Johnson y el productor Matthew Miller, que fue adaptado del libro de Jacquie McNish y Sean Silcoff "Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry".

►TE PUEDE INTERESAR: Prime Video recomienda esta película que habla sobre las desigualdades sociales

Mirá el tráiler de la película "Blackberry: el inicio de la historia", disponible en Prime Video: