Prime Video: el clásico de Brad Pitt que es de lo más visto en la plataforma de streaming

Prime Video: sinopsis de la película '¿Conoces a Joe Black?'

"William Parrish es un poderoso y meticuloso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black que se enamora de su hija. Joe es, en realidad, la personificación de la muerte, que tiene una misión que cumplir", es la sinopsis oficial de esta película que se estrenó en 1998 y ahora se puede ver en Prime Video.

Brad Pitt.jpg Brad Pitt y Anthony Hopkins en '¿Conoces a Joe Black?'.

Esta producción tiene una duración de 172 minutos, y el sitio especializado en películas y series IMDb le brindó un puntaje de 7,2. Además de Brad Pitt, esta película también contó con las actuaciones de Anthony Hopkins y Claire Forlani.

Podemos mencionar que la película '¿Conoces a Joe Black?' es una nueva versión de la película clásica Death Takes a Holiday de 1934. Además, el cantante Jon Bon Jovi se basó en la historia de esta película para componer la letra de su canción "Thank You For Loving Me", y desde ese entonces que esta canción está asociada a la película, a pesar de no haber sido compuesta para la misma.

Embed - Meet Joe Black Official Trailer #1 - Brad Pitt, Anthony Hopkins Movie (1998) HD

Dónde ver la película '¿Conoces a Joe Black?', según tu ubicación geográfica