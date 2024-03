¿Cuál es la canción favorita de Brad Pitt?

"Tengo un placer culpable. ¿Cuál es la versión en español de la cosa de Jon Secada de los ’90?", contó el actor. La canción a la que se refiere Brad Pitt es el éxito de los años noventa "Just Another Day". Ante la pregunta de si podría cantar dijo que "no puedo hacerle justicia". Además, entre risas el actor agregó que "no voy a cantar. Es por eso que me convertí en actor".

Embed - Jon Secada - Just Another Day

¿Quién es Jon Secada?

Jon Secada es un cantante cubano que gozó de fama internacional entre los años 70 y 90. Ha vendido más de 20 millones de álbumes y ha protagonizado diversas obras en Broadway, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más aclamados en la industria musical.

"Me mantuve centrado gracias a la manera en la que fui criado. Confiaba en mí, y mis padres me apoyaron siempre. Es decir, nunca me sentí perdido. Pero es verdad, Miami tuvo una época muy oscura. Es una realidad que mantenerse ‘limpio’ no era fácil. El desperdicio estaba en todas partes", ha reflexionado en varias ocasiones el cantante cubano.

Como compositor, Secada se destaca por haber escrito canciones para Gloria Estefan, Ricky Martin y Jennifer López, y por haber realizado giras con Luciano Pavarotti y grabado dúos con Jim Brickman, Olivia Newton-John y Frank Sinatra.