eljuego.jpg Streaming. Brad Pitt se luce en Netflix con un drama de una historia real.

De qué se trata El juego de la fortuna

Rompiendo las reglas está basada en la historia real de Billy Beane (Brad Pitt), una prometedora estrella del béisbol que, incitado por el fracaso de no haber demostrado en el campo todo lo que se esperaba de él, enfocó toda su naturaleza competitiva hacia el área de la dirección de equipos.

Frustrado por no tener fondos para contratar a grandes beisbolistas, el gerente de Oakland A, Billy Beane, apuesta por una estrategia osada para cambiar el juego.

El filme es una adaptación de la novela Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game, 2003 (El arte de ganar un juego injusto), basada en la historia real de Billy Beane, gerente general del equipo Oakland Athletics, quien usaba las estadísticas avanzadas para fichar jugadores.

Brad Pitt y Jonah Hill fueron nominados al Oscar por este drama deportivo, también recibieron la nominación a mejor película.

La crítica la puntuó positivamente y lo calificaron de “intenso, inteligente y conmovedor”, “posiblemente la mejor película sobre béisbol desde Los búfalos de Durham”. Además de destacar las interpretaciones de Brad y Jonah.

Protagonistas de El Juego de la fortuna

Brad Pitt

Jonah Hill

Philip Seymour Hoffman

Trailer de El juego de la fortuna