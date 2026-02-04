Películas donde las mujeres tuvieron relaciones con hombres más jóvenes

Embed - Notes On A Scandal - Trailer

The Mother

Antes de convertirse en James Bond, el actor Daniel Craig apareció en muchas películas de cine independiente. En "The Mother", Craig trabaja con Anne Reid, en una historia sobre una mujer que tiene un affair con un hombre que se acuesta con su hija.

How Stella Got Her Groove Back

Esta producción cuenta con el protagónico de Angela Bassett, Taye Diggs, Whoopi Goldberg, Regina King, entre otros. "Una corredora de bolsa, Stella, viaja a Jamaica para divertirse. Allí, tiene una aventura con Winston. Cuando es momento de regresar a California, Stella descubre que se enamoró del joven", es la sinopsis de esta película dirigida por Kevin Rodney Sullivan.

How Stella Got Her Groove Back La película "How Stella Got Her Groove Back" está protagonizada por Angela Bassett y Taye Diggs.

The Rebound

Esta película cuenta con las actuaciones de Catherine Zeta-Jones y Justin Bartha. "Sandy, de 40 años, descubre que su marido la engaña y se va a Nueva York. Allí conoce a Aram, de 25 años y a quien ha contratado como niñero. De esta forma, Sandy se da cuenta de que el amor llega, mucha veces, de la manera más insospechada", es la sinopsis de esta producción.

The Perfect Find

Keith Powers y Gabrielle Union protagonizan esta comedia de Netflix que se estrenó en 2023. Aquí el personaje de Jenna comienza su carrera desde cero, pero las cosas comienzan a complicarse cuando se envuelve románticamente con el hijo de su jefa.

The Good Girl

Antes de que Jennifer Aniston triunfara con "Friends", protagonizó esta película romántica donde su personaje tenía un affair con un hombre mucho más joven que ella (interpretado por Jake Gyllenhaal). Todo se complica cuando Justine (Aniston) intenta ocultar este romance de su esposo Phil Last.

Careful What You Wish For

Este thriller está protagonizado por Nick Jonas, Isabel Lucas y Dermot Mulroney. "Un joven muchacho inicia un romance con la mujer de un importante hombre de negocios. Pero la aventura se convierte en un conflicto para el joven, cuando el esposo de su amante aparece muerto", es la sinopsis de esta producción.