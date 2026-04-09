Oíd, mortales, el grito sagrado: todos los estrenos argentinos que prepara Netflix para los próximos meses

El 23 de abril se estrenará el documental sobre la mujer que envenenó a su grupo de amigas. Está dirigido por Alejandro Hartmann.

ENVIDIOSA

El 29 de abril llega a Netflix la cuarta y última temporada de "Envidiosa". Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola.

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MORIA

El 14 de agosto se estrenará la serie sobre Moria Casán, la cual contará con las actuaciones de Sofía Gala (su hija), Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

GORDON

En la segunda mitad del 2026 se estrenará la serie de Pablo Trapero inspirado en un criminal (interpretado por Rodrigo de la Serna) que pasó de realizar robos a participar activamente en la violenta Argentina de los años 70.

LO DEJAMOS ACÁ

Diego Peretti y Ricardo Darín protagonizan esta película que llegará a Netflix en la segunda mitad del 2026. Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos tradicionales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que llega un escritor con un bloqueo mental.

MIS MUERTOS TRISTES

Mercedes Morán protagoniza esta serie que llega en la segunda mitad del 2026 a Netflix. Está dirigida por Pablo Larraín y está basada en unos cuentos de Mariana Enríquez.

CARÍSIMA

El humorista Julián Kartun llega a Netflix con una serie sobre su personaje Caro Pardíaco, quien sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años, y quiere organizar una mega fiesta que esté a la altura de su estilo de vida.

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DIBU MARTÍNEZ: EL PIBE QUE ATAJA EL TIEMPO

Esta película cuenta con animaciones, entrevistas y material de archivo sobre la vida y la carrera deportiva del arquero argentino Dibu Martínez. Fue escrita por Hernán Casciari.

FITO PÁEZ: EL MUNDO CABE EN UNA CANCIÓN

La película documental sobre el artista argentino Fito Paéz, y dirigida por Matías Gueilburt llegará a Netflix este año.

RISA Y LA CABINA DEL VIENTO

La película donde la cantante Cazzu debuta como actriz también llegará a Netflix este año.

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¿Qué se estrenará en 2027?

Netflix también confirmó cuáles son algunos de los contenidos que llegarán a la plataforma el próximo año: