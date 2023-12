Netflix brilla con la serie prohibida para menores de 18 años

La serie estadounidense Hechos polvo, que se encuentra entre los contenidos más vistos de la plataforma. La comedia incorrecta de ocho episodios se presenta como apta para mayores de 18 años porque contiene grandes dosis de violencia, sexo y drogas.

Hechos polvos es un alocado viaje lleno de acción y desenfreno. Es sin duda la serie con la que más me he divertido este año, con un agregado que le da un plus de confianza, los productores son los mismos de Cobra Kai.