Netflix tiene la dramática película turca que revoluciona el mundo

No molestar tiene una particularidad y es la de que es dirigida, guionada y actuada por la misma persona. Se trata de Cem Yilmaz, un actor y comediante de 50 años que nació en Estambul, Turquía, y es muy querido en su país de origen.

La comedia dramática que tiene una duración de 114 minutos es la nueva apuesta otomana del gigante del streaming, que anteriormente lanzó “Una imagen para creer”, “10 días de un mal hombre”, “Sé tú misma” y “Un lugar seguro”.

Tras la pandemia, un hombre de mediana edad consigue un trabajo en un hotel que parece tranquilo, pero unos huéspedes excéntricos lo cambian todo.

Esta película que cuenta con un humor liviano o de buena forma, para que todos lo entiendan. Es un filme que te mantendrá entretenida los 114 minutos, eso se puede asegurar.

Después seguramente será una producción que te olvides, pero sin dudas logra su cometido.

De acuerdo con la descripción oficial, Cem Ylmaz ha sido mesero en transbordadores durante años, se queda sin trabajo debido a la pandemia y finalmente encuentra trabajo en un hotel en el turno de noche.

Sin embargo, unos huéspedes excéntricos convierten su primera noche en una aventura salvaje. ¿Cómo lidiará con esas personas y qué está dispuesto a hacer por conservar su nuevo empleo?“.

Do Not Disturb | Official Trailer | Netflix