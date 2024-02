Mini Espías: a 23 años del estreno de esta película, así luce hoy Juni Cortez

Esta producción se rodó en su mayor parte en Austin (Texas), pero también se filmaron escenas en Santiago, Reñaca, camino a Viña del Mar y el desierto de Atacama en el norte de Chile.

Muchos recuerdan con mucho cariño al personaje de Juni Cortez, el cual fue interpretado por el actor Daryl Sabara. Gracias a este papel, Sabara saltó a la fama a nivel mundial.

¿Cómo luce hoy el actor Daryl Sabara?

Daryl Sabara tiene actualmente 32 años y está en pareja con la cantante Meghan Trainor, con quien tiene dos hijos en común.

Luego de su paso por la saga de "Mini Espías", Sabara formó parte de producciones como la comedia animada "Father of the Pride" (fue la voz de Hunter, el león cachorro); y en las películas "The Polar Express", "Keeping Up with the Steins", "Halloween". La mayoría de sus trabajos se han enfocado en el doblaje, y Sabara ha logrado convertirse en uno de los más talentosos en ese rubro.

Daryl Sabara 2.jpg Daryl Sabara y su hijo.

También Sabara ha sido estrella invitada en un episodio de Friends, donde Chandler accidentalmente le revela que es adoptado. Además apareció como invitado especial en Los hechiceros de Waverly Place como T.J Taylor.