Así luce hoy Stephanie de "Fiebre de sábado por la noche"

¿De qué trata la película "Fiebre de sábado por la noche"?

"El empleado de una tienda de pintura de Brooklyn usa un traje blanco y se convierte en el rey de la disco local", es la sinopsis de la película protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney.

Saturday Night Fever - More Than A Woman (Bee Gees)

¿Cómo luce hoy la actriz Karen Lynn Gorney?

La actriz Karen Lynn Gorney estudió arte en la Escuela Superior de Artes Escénicas y después se licenció en Bellas Artes por la Universidad Carnegie Mellon y obtuvo un máster en Bellas Artes por la Universidad Brandeis.

Debutó en el cine cuando tenía 17 años en la película "Elisa", pero sin dudas fue su papel de Stephanie Mangano en "Fiebre de sábado por la noche" el cual le permitió saltar a la fama.

►TE PUEDE INTERESAR: Mi pobre angelito 2: así luce hoy la mujer de las palomas

Karen Lynn Gorney.jpg Karen Lynn Gorney en la actualidad.

Sin embargo, tras el boom de su película con Travolta, la actriz decidió dejar de lado su carrera cinematográfica y se centró en la música y el teatro.

Colaboró en películas como "The Hard Way" y "Hombres de negro", y apareció en series como "Law & Order" y "Los Soprano".

En 1979 produjo, escribió y grabó su primer álbum como cantante, "Used to Love You Madly", cuyo corte de difusión fue "Love the Way You Love". A finales de la década de 1970, creó su propia banda de jazz-funk-pop, Wendigo, y actuó en diversos cafés y clubs de jazz de Nueva York.