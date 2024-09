Melissa Gilbert regresa a la actuación: ¿en qué serie aparecerá?

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Gilbert está lista para formar parte de una nueva producción. Más detalles a continuación.

Gilbert interpretará a un personaje llamado Georgie McGill en la próxima temporada de la serie Hallmark, "When Calls the Heart", cuyo estreno está previsto para 2025.

Esta producción va por su temporada número 12, y es una de las más exitosas de Hallmark. Su personaje, Georgie McGill, compartirá "un pasado sorprendente con un residente especial de Hope Valley".

Embed - First Look - When Calls the Heart - Season 11