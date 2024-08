Melissa Gilbert reveló que padece una discapacidad neurológica que la afecta desde 'La familia Ingalls'

La familia Ingalls.jpg 'La familia Ingalls'.

¿Qué discapacidad neurológica padece Melissa Gilbert?

La actriz que interpretó a Laura Ingalls asegura que los ruidos corrientes como el que se produce al masticar, un golpeteo repetitivo, el chasquido de las uñas o incluso los aplausos, la sumen en un estado de desequilibrio que se parece bastante al de la ira.

"Cuando filmaba escenas para 'La familia Ingalls' que transcurrían en el aula de la escuela, si alguno de los niños mascaba chicle o comía o golpeaba la mesa con las uñas, yo quería salir corriendo", le aseguró Gilbert a la revista People.

"Me ponía colorada como un tomate, se me llenaban los ojos de lágrimas y me quedaba sentada, sintiéndome absolutamente miserable y terriblemente culpable por sentir tanto odio hacia todas esas personas, personas a las que amaba", continuó diciendo la actriz.

Melissa Gilbert.jpg Melissa Gilbert en la actualidad.

Sin embargo, no fue hasta los últimos meses que la protagonista de "La familia Ingalls" descubrió qué padecía realmente. Se trata de una discapacidad neurológica conocida como misofonía, y quienes la padecen pueden experimentar respuestas emocionales, fisiológicas y conductuales fuertes y desagradables ante estímulos sonoros y, a veces, visuales.

"Lloré cuando descubrí que lo que me pasaba desde siempre tenía un nombre y que no me ocurría porque yo era simplemente una mala persona", reveló Gilbert, quien está trabajando codo a codo con el Centro Duke para la Misofonía y la Regulación Emocional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke.