MAX: la película de suspenso que sucede en un bosque y te dejará sin aliento

Entre el suspenso y el terror existe un detalle muy importante: las películas slasher. Este tipo de películas se caracteriza por la presencia de un conjunto de amigos que son acechados o atacados por un asesino y tanto el miedo como el suspenso siempre están presentes en cada escena.

Estas dos características son propias de una de las últimas películas que MAX produjo y ha estrenado hace muy poco dentro de su catálogo de producciones propias. Se trata de "Un extraño en el bosque", una cinta con artistas totalmente desconocidos que te mantiene en vilo hasta el final.

Con una duración de una hora y 23 minutos, "Un extraño en el bosque" es la mejor opción para aquellos fanáticos del terror que quieran disfrutar de una buena historia, plot twist y mucho suspenso en poco tiempo.

El director de la película es Adam Newacheck quien estuvo al frente de la serie de televisión "Woraholics" y "Malas ideas con Adam Devine". La cinta está destinada para un público mayor de 16 años y te espera con una gran sinopsis:

"Sigue a Olivia y sus amigas cuando se van de vacaciones. Después de que Olivia casi se ahogara con un corte en la muñeca en su bañera tras el funeral de su prometido, sus amigos sospechan que se suicidó, pero ella cree que alguien la atacó".

