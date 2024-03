Llega a Universal TV la temporada final de una de sus mejores series de ciencia ficción

Universal TV La Brea.jpg Serie "La Brea".

¿Qué pasará en la temporada final de "La Brea"?

Esta temporada final de la serie "La Brea" se concentrará en el embarazo de Lucas Hayes (interpretado por el actor Josh McKenzie) y Verónica Castillo (Lily Santiago), en donde se explorará qué significa convertirse en padres en el año en el año 10.000 A.C con amenazas prehistóricas y una resolución para que la familia Harris se separe una vez más.

"La Brea" (creado por David Appelbaum) cuenta con las actuaciones de Eoin Macken ("Resident Evil: The Final Chapter"), Jon Seda ("Chicago P.D."), Nicholas Gonzalez ("The Good Doctor"), Chiké Okonkwo ("Call of Duty: Vanguard"), entre muchas otras estrellas.

Los productores de la serie de Universal TV han declarado que es la temporada más épica en cuanto a efectos visuales, producción y sorpresas.

Universal TV La Brea 2.jpg Serie "La Brea", disponible en Universal TV.

Sinopsis oficial de la serie "La Brea"

"Cuando un enorme socavón se abre en medio de Los Ángeles, en los Pozos de asfalto de La Brea, cientos de personas y edificios son arrastrados a sus profundidades. Los que sobrevivieron se encuentran en una misteriosa y peligrosa tierra primitiva, donde tienen que unirse para sobrevivir. Mientras tanto, el resto del mundo busca desesperadamente entender lo que ha ocurrido. En la búsqueda de respuestas, una familia separada por los acontecimientos tendrá que desvelar los secretos de este suceso para encontrar un camino de vuelta entre ellos", es la sinopsis oficial de esta serie de ciencia ficción.