Llega a Universal "The Traitors" protagonizado por Alan Cumming

¿De qué trata "The Traitors"?

"The Traitors" es un reality que contará con la conducción del prestigioso y talentoso actor Alan Comming (quizás lo recuerdes por producciones como "The Good Fight", "The Good Wife", "GoldenEye", entre otras). Este reality se estrenará el jueves 8 de febrero por la pantalla de Universal + y cada jueves podremos disfrutar de un nuevo episodio.

