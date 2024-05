La serie de 8 capítulos de Prime Video que mezcla el deporte, la comedia y el romance

"En 1943, Carson Shaw viaja a Chicago para hacer una prueba en la Liga Femenil de Béisbol Profesional. Ahí conoce a más mujeres que también sueñan con jugar béisbol profesional y hace contactos que le abren el mundo", comienza diciendo la sinopsis de esta serie de 8 capítulos.

"Max Champan, de Rockford, también acude a las pruebas, pero es rechazada. Con el apoyo de su mejor amiga, Clance, debe forjarse un nuevo camino para perseguir su sueño", finaliza la sinopsis de esta serie de Prime Video.

Vale la pena mencionar que esta serie está inspirada en la icónica película de 1993 'Ellas dan el golpe', la cual contó con las actuaciones de Tom Hanks, Madonna, Geena Davis, etc. Esta producción trataba con nostalgia, humor y una pizca de feminismo la historia de aquellas deportistas que se sobrepusieron a los prejuicios y las burlas masculinas para crear un competitivo y excitante torneo.

Embed - A League of Their Own - Official Trailer | Prime Video