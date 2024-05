Tiene solo 6 episodios, está en Prime Video y sus escenas de acción te harán sudar de los nervios

Amazon Prime Video Citadel.jpg Póster de la serie 'Citadel' de Amazon Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie 'Citadel'?

"Hace ocho años, Citadel, una agencia de espías fue destruída por un sindicato nuevo, Manticore. Sin poder recordar, los agentes de élite, Mason Krane y Nadia Sinh, apenas escapan con vida", comienza diciendo la sinopsis de esta serie disponible en Prime Video.

"Ocho años después, el ex compañero de Mason, Bernard Orlick, lo recluta para prevenir que Manticore establezca un nuevo orden mundial", finaliza la sinopsis de esta producción de solo 6 episodios.

Esta producción original de Prime Video cuenta con las actuaciones de Richard Madden, Priyanka Chopra, Stanley Tucci, Leo Woodwall, Lesley Manville, entre otros.

Hay múltiples personajes y múltiples historias que se entrelazan, y yo personalmente interpreto a un personaje amnésico que tras ocho años de su vida olvidados, básicamente se ha convertido en una nueva persona. Hay un viaje para descubrir quién era antes de que ocurriera el accidente, ya que no recuerda nada. Es un choque entre la vida que ha estado viviendo durante ocho años y la vida que solía vivir. Tienes la oportunidad de profundizar en la exploración de la psique de lidiar con las consecuencias de las cosas que no eres consciente de que has hecho, aseguró Richard Madden sobre la trama y su personaje.

¿'Citadel' tendrá segunda temporada?

Se confirmó la realización de la segunda temporada de 'Citadel' en marzo del 2023, pero aún no comenzaron las filmaciones.

Además Prime Video aseguró que se realizarán spin-offs en diferentes países e idiomas. Por ejemplo, se hará una serie india, protagonizada por Varun Dhawan y Samantha Ruth Prabhu, será dirigida por Raj & DK. Por otro lado se creará una serie italiana será coproducida por Amazon Studios y Cattleya, parte de ITV Studios.