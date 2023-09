Hoy 12 de septiembre cumpliría 50 años Paul Walker: el legado que dejó

Es por ello que a continuación repasaremos su carrera en el mundo del cine y la televisión.

¿En qué otros proyectos apareció Paul Walker?

Walker hizo su debut en la pantalla grande en la película de comedia "Monster in the Closet". Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando su carrera comenzó a despegar con papeles en series de televisión como "The Young and the Restless" y "Touched by an Angel".

She's All That | 'High School's A Beach' (HD) – Paul Walker, Freddie Prinze, Jr. | MIRAMAX

Uno de los papeles más recordados de Paul Walker fue el de Dean Sampson en la icónica película de 1999 "She's All That". Pero, no podemos negar que el papel que catapultó a la fama a Walker llegó en 2001 con la película "Rápido y Furioso", donde interpretó a Brian O'Conner, un talentoso piloto y agente de policía encubierto.

En 2001 también interpretó a Lewis Thomas en la película "Joy Ride", y luego llegaron otros éxitos como "Noel" con Robin Williams, Susan Sarandon y Penélope Cruz, o "Into The Blue" en el 2005 con Jessica Alba.

Obtuvo un papel secundario en "Our Fathers", una película de Clint Eastwood, y en 2006 también formó parte del elenco de "Running Scared". Otra de sus películas más recordadas es "Eight Below - Bajo Cero: Rescate en la Antártida" de Disney.

Paul Walker (1).png Paul Walker, protagonista de la saga "Rápido y Furioso", entre otros éxitos.

En cuanto a sus últimas películas podemos nombrar a "The Death and Life of Bobby Z" (2007), "Stories USA" (2007), "The Lazarus Project" (2008), "The Diplomat" (2010), y la película de crimen y drama de 2010 "Takers" junto a Matt Dillon y Hayden Christensen.

Además, en 2010 fundó la organización benéfica Reach Out Worldwide (ROWW), la cual proporciona ayuda en casos de desastres naturales en todo el mundo. Su compromiso con la ayuda humanitaria reflejó su generosidad y preocupación por los demás.