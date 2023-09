Hoy 5 de septiembre cumple años Michael Keaton: 4 curiosidades sobre Batman

4 curiosidades sobre Batman

Uno de los momentos más memorables de la película de 1989 se produce cuando se escucha la icónica frase "Soy Batman". Keaton aseguró que esa frase fue improvisada, ya que la frase original era "Soy la noche".

"I'm Batman" Scene - Batman (1989) Movie CLIP HD

Además, pocas personas saben que Michael Keaton no fue la primera opción para interpretar a Batman. El protagonista iba a ser Mel Gibson, pero el actor rechazó el papel porque estaba rodando la secuela de "Arma Mortal". Cuando se confirmó que Keaton iba a interpretar a Bruce Wayne, llegaron más de 50 mil cartas a las oficinas de Warner donde los fanáticos protestaban por la elección.

En cuanto al Batimóvil, el mismo tenía el chasis y el motor de un Chevrolet Impala. Además, el equipo de producción también unió estas partes a las luces traseras de un Ferrari, piezas de motor de un caza Harrier y las tapas de combustible de un autobús londinense. Las llamas que aparecían en la parte posterior del Batimóvil cuando Bruce Wayne pisaba el acelerador: no, no eran reales, estaban creadas con parafina.

Keaton también confirmó que tuvo muchos problemas con el traje de Batman, no porque no fuera cómodo, sino porque el actor no escuchaba cuando estaba dentro de él, lo cual era un gran problema al momento de filmar.