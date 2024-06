House of the Dragon está de regreso: 3 datos que no todos saben de la serie de Max

House of the dragon, max, curiosidades.webp

Tres curiosidades de House of the Dragon, la serie de Max

Es cierto que House of the Dragon es una serie de fantasía, pero su escritor George R. R. Martin suele tomar hechos de la realidad cuando escribe. En el caso de House of the Dragon, el autor tomó hechos de la historia de la monarquía inglesa en el siglo XII. Esto porque cuando muere el hijo de Enrique I, el Rey nombró a su hija como heredera al trono y todos los señores juraron por ella, pero cuando el Rey murió, estos rompieron el juramento y el tío de la joven reclamó el trono.

Si hay estrellas en House of the Dragon esos son los dragones. Lo que muchos no saben es que los huesos de estos son dragones y que cuando se pulen pueden llegar a parecer ónice. En Game of Thones lo explica Tyrion Lannister cuando transita por las criptas de Desembarco del Rey, en donde se guardan los cráneos de los últimos dragones que tuvieron los Targaryen.

house of the dragon.jpg

El actor Steve Toussaint interpreta a Corlys Velaryon, pero cuando se anunció que sería parte de House of Dragon tuvo que soportar varias quejas en las redes sociales de personas que pensaban que su personaje tenía que ser interpretado por alguien de tez blanca. "Les parece bien un dragón volador. Les parecen bien el pelo blanco y los ojos de color violeta pero... ¿un hombre negro rico? Eso es demasiado", fue la respuesta del actor.