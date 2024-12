Game Of Thrones: con 39 años, así luce hoy el actor Iwan Rheon, quien hizo de Ramsay Bolton

Embed - Game of Thrones - Muerte de Ramsay Bolton / Español Latino HD

¿Cómo se ve hoy el actor Iwan Rheon?

El actor Iwan Rheon es oriundo de Gales, y gracias a su trabajo en la serie de televisión "Game Of Thrones" ganó fama a nivel mundial. Además, el galés también ganó fama cuando interpretó al personaje de Simon Bellamy en la serie "Misfits".

También se ha desempeñado en el teatro musical, el papel de Moritz Steifel en la producción londinense del musical rock ganador de un Premio Tony "Spring Awakening". Dicha producción fue creada en los Estados Unidos y luego se ha llevado a diversos teatros del mundo, como ocurrió en Buenos Aires.

En 2017 se sumó a la serie "Marvel’s Inhumans" donde interpretó al personaje de Maximus. Uno de sus últimos trabajos como actor fue la serie "Those About to Die", la cual se estrenó este año.

El actor Iwan Rheon también formó parte de producciones como "American Gods" y "Family Guy".

En cuanto a su vida personal, Rheon estuvo en una relación con Zoë Grisedale con la que tuvo un hijo en agosto de 2018, sin embargo se separaron tiempo después. Actualmente tiene una relación con la poetisa galesa Casi Wyn.