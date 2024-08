A 13 años del estreno de Game Of Thrones, así se ve hoy Conleth Hill, quien hizo de Lord Varys

Game Of Thrones.jpg Jon Snow y Lord Varys en 'Game Of Thrones'.

¿De qué trataba 'Game Of Thrones'?

En un mundo fantástico y en un contexto medieval varias familias, relativas a la nobleza, se disputan el poder para dominar el territorio ficticio de Poniente (Westeros) y tomar el control de los Siete Reinos desde el Trono de Hierro, lugar donde el rey ejerce el poder, es la sinopsis de esta serie de televisión que contó con 8 temporadas.

¿Cómo se ve hoy el actor Conleth Hill?

El actor irlandés Conleth Hill tiene actualmente 59 años. El artista originario de Irlanda del Norte estudió y se graduó en la Guildhall School of Music and Drama en 1988.

Uno de sus primeros trabajos fue 'Stones in his Pockets' junto con Sean Campion en el Lyric Theatre de Belfast. Esta obra luego fue llevada al icónico West End de Londres, y después a Broadway. En 2001, el actor ganó el premio Laurence Olivier al mejor actor por su trabajo en esta obra. Este premio es uno de los más importantes en el mundo del teatro británico.

Posteriormente apareció en la aclamada serie 'Game Of Thrones', por la cual ganó fama internacional, pero también podemos nombrar sus trabajos en producciones como Suits, Stan Lee's Lucky Man, Peter Kay’s Car Share, entre otras.

Conleth Hill.jpg El actor Conleth Hill en la actualidad.

El año pasado el actor Conleth Hill fue tendencia porque criticó las últimas temporadas de la serie 'Game Of Thrones'.

"Pensé que había hecho algo mal. Hasta las últimas dos temporadas, no tuve ninguna queja. Me sentí frustrado con el último par de temporadas porque Varys no era el personaje omnisciente que había sido. Creo que los guionistas querían hacer una cosa para terminarlo y la HBO quería hacer otra. Sentí que el final de la serie fue un poco apresurado. Estaba desconsolado, pero ahora estoy bien", reveló el actor irlandés.