Con 35 años, así se ve hoy el actor Fabián Chávez de 'Cómplices al rescate'

¿Cómo se ve hoy el actor y cantante Fabián Chávez?

Fabián tiene actualmente 35 años y sigue desempeñándose como actor y cantante. Tras participar en 'Cómplices en rescate' (interpretando a Joaquín Olmos), Chávez apareció en 'Central de Abasto', y fue conductor del programa 'Código F.A.M.A' (en el cual surgió Diego Boneta) .

Lamentablemente, y como le ha ocurrido a cientos de niños actores, Fabián Chávez tocó fondo cuando Televisa consideró que ya "no era especial".

"El alejarme de la empresa Televisa, porque te hacen sentir muy especial, tan especial que cuando dejas de estar ahí en los reflectores, sí sucede una parte muy vacía porque sientes que tu vida depende de los aplausos, de los gritos y de todo eso, aunque uno no lo desea, no llegas con el afán de ser famoso pero sí te come, sí te come por completo el estar en el foco público todo el tiempo", reveló Chávez, quien incluso dijo que sufrió una adicción a los antidepresivos y ansiolíticos.

Fabián Chávez.jpg Fabián Chávez en la actualidad.

A lo largo de los años, Chávez comenzó a trabajar en otros ámbitos del mundo del espectáculo. Fue guionista, productor y director de escena de otras puestas; también ha dirigido videos musicales y actualmente está presentando la obra Cyrano du Bergerac en México.

En cuanto a su vida privada, Chávez es padre, pero la relación con la madre del niño terminó cuando él comenzó a sufrir depresión.

"El alejarme de mi hijo me rompió la madre, totalmente, me rompió por completo. Perdí todo mi corazón, sentía que estaba en un abismo y lo sigo sintiendo cada noche, no hay día que yo no extrañe a mi hijo y eso me daba dos opciones: una, irme al fondo por completo y no salir de ahí nunca más; o agarrarme de lo que siempre me ha dado vida, que es mi trabajo y salir adelante", dijo Chávez.