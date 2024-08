Con 27 años, así se ve hoy Aria Wallace, la niña de El hombre perfecto y Roxy Hunter

Embed - The Perfect Man (2005) Official Trailer - Hilary Duff, Heather Locklear Movie HD

Además de Locklear y Duff, la película contó con la actuación de Aria Wallace, quien interpretó a la hija pequeña de Jean.

¿Cómo se ve hoy Aria Wallace?

Actualmente Aria Wallace tiene 27 años y en 2010 dejó de trabajar como actriz. Llegó a formar parte de producciones como 'Carnivàle', 'Charmed', 'That '70s Show', 'Judging Amy', 'What Should You Do?', y la exitosa serie de Nickelodeon 'iCarly'.

Tras el éxito de El hombre perfecto, Aria Wallace fue contratada por Nickelodeon para protagonizar 'Roxy Hunter and the Mystery of the Moody Ghost' (2007) y todas sus tres secuelas.

Aria Wallace.jpg Aria Wallace en la actualidad.

Como mencionamos previamente, Wallace decidió retirarse de la actuación en 2010. Su último proyecto fue 'Spork', donde tuvo un papel secundario. Su salida del mundo del espectáculo fue un verdadero shock, ya que estaba gozando de fama internacional, e incluso recibía numerosas ofertas laborales.