El gesto de Natalie Portman: crítica feroz a los premios Oscar por ignorar a Dolores Fonzi y otras cineastas.

"Muchas de las mejores películas que vi este años fueron hechas por mujeres, y solo ves las barreras en todos los niveles porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios", comenzó diciendo Portman.

#NataliePortman calls out awards voters for shutting out "Sorry Baby," "Hedda" and more movies directed by women. Variety Studio presented by @Audible

Luego la actriz mencionó a películas como "Sorry, Baby", "Left Handed Girl", "Hedda", "The testament of Ann Lee", "Late Shift" y por supuesto la argentina "Belén". Según Portman, estas producciones no están recibiendo el reconocimiento que se merecen.

Lo pasado pisado: la noche de furia de Natalie Portman en Buenos Aires mientras buscaba a Gael García Bernal

Los dichos de Portman llamaron la atención porque muchos aún recuerdan el escándalo que la involucró a ella, a Dolores Fonzi y a Gael García Bernal hace varios años.

Todo se dio en 2006, cuando Gael García Bernal (en aquel entonces en pareja con Portman) llegó a la Argentina para filmar con Dolores Fonzi la película "Soy tu fan".

La protagonista de "El Cisne Negro" viajó a Buenos Aires porque se enteró por diarios y revistas de que su supuesto novio estaba saliendo con la actriz argentina.

cuando Natalie Portman vino a Argentina a petisuis Tatianas #hollywood #natalieportman

Todo iba de mal en peor, y Portman terminó agrediendo físicamente a una fotógrafa que quiso retratarla en la noche del 24 de julio.

Un año después, en 2007, Dolores y Gael García Bernal comenzaron su historia de amor, la cual duró 7 años y como fruton de ese amor nacieron Lázaro y Libertad.