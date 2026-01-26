Desde hace varios años que los premios Oscar vienen dejando de lado a las mujeres cineastas. Una de las artistas que siempre denuncia esta injusticia es Natalie Portman, quien incluso en una ocasión eligió usar un vestido que tenía bordado el nombre de directoras de cine "olvidadas" por la Academia.
El gesto de Natalie Portman: crítica feroz a los premios Oscar por ignorar a Dolores Fonzi y otras cineastas.
La actriz Natalie Portman criticó a los premios Oscar por dejar de lado a varias cineastas mujeres en las nominaciones
En esta ocasión Portman volvió a quejarse por el accionar de estos "prestigiosos premios" y defendió el rol y la labor de la argentina Dolores Fonzi, quien quedó sin nominaciones por su película "Belén".
¿Qué dijo Natalie Portman?
Durante la promoción de su nueva película "The Gallerist" en el Festival de Sundance, la actriz y productora Natalie Portman apuntó directamente contra la Academia por dejar fuera a varias películas dirigidas por mujeres.
"Muchas de las mejores películas que vi este años fueron hechas por mujeres, y solo ves las barreras en todos los niveles porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios", comenzó diciendo Portman.
Luego la actriz mencionó a películas como "Sorry, Baby", "Left Handed Girl", "Hedda", "The testament of Ann Lee", "Late Shift" y por supuesto la argentina "Belén". Según Portman, estas producciones no están recibiendo el reconocimiento que se merecen.
Lo pasado pisado: la noche de furia de Natalie Portman en Buenos Aires mientras buscaba a Gael García Bernal
Los dichos de Portman llamaron la atención porque muchos aún recuerdan el escándalo que la involucró a ella, a Dolores Fonzi y a Gael García Bernal hace varios años.
Todo se dio en 2006, cuando Gael García Bernal (en aquel entonces en pareja con Portman) llegó a la Argentina para filmar con Dolores Fonzi la película "Soy tu fan".
La protagonista de "El Cisne Negro" viajó a Buenos Aires porque se enteró por diarios y revistas de que su supuesto novio estaba saliendo con la actriz argentina.
Todo iba de mal en peor, y Portman terminó agrediendo físicamente a una fotógrafa que quiso retratarla en la noche del 24 de julio.
Un año después, en 2007, Dolores y Gael García Bernal comenzaron su historia de amor, la cual duró 7 años y como fruton de ese amor nacieron Lázaro y Libertad.