Esta serie de Netflix es muy cruda, tiene escenas de violencia y sexo, por lo que muchos la consideran subida de tono y no apta para cualquier persona. No obstante, eso no quita que sea una de las producciones imprescindibles para ver en este 2024.

En total, esta serie tiene 5 temporadas, por lo que se espera que Netflix las incorpore una vez que se haya terminado de emitir la quinta y última temporada. Asimismo, también está confirmada la producción de una secuela.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: es la película del momento y arrasa en el top de las más vistas

netflix, series, yellowstone.jpg

Reparto de Yellowstone, la serie de Netflix

Kevin Costner: John Dutton

Kelly Reilly: Beth Dutton

Luke Grimes: Kayce Dutton

WeDs Bentley: Jamie Dutton

Kelsey Asbille: Monica Dutton

Brecken Merrill: Tate Dutton

Cole Hauser: Rip Wheeler

Gil Birmingham: Thomas Rainwater

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: recién se estrenó una serie inspirada en hechos reales y ya es la más vista en el mundo

Trailer de Yellowstone, la serie de Netflix

Yellowstone - Temporada 1 - Teaser #1 - Subtitulado al Español

Dónde ver la serie Yellowstone, según la zona geográfica