De qué tratará la segunda temporada de Avenida Brasil y cuándo se estrena

¿De qué tratará la segunda temporada de "Avenida Brasil"?

Hasta el momento solo se sabe que la segunda temporada de "Avenida Brasil" se centrará en Carminha intentando volver a enriquecerse y reavivar su relación con Tifón.

La continuidad de "Avenida Brasil" estaría prevista para el 2027 y estará nuevamente bajo el mando de Ricardo Waddington, quien dirigió la versión original.

Avenida Brasil Carmina La segunda temporada de "Avenida Brasil" se centrará en Carmina.

¿Cómo terminó la primera temporada de "Avenida Brasil"?

Durante el final de la primera temporada de "Avenida Brasil" pudimos ver a Carmina sentenciada a prisión por el asesinato de Max (luego de haberlo confesado y explicado que fue en "defensa propia"), pero tras cumplir su condena, regresa al tiradero y se reconcilia con Nina y Jorgito, quienes tienen un hijo y se reúnen en el hogar de Lucinda.

Avenida Brasil (2) Elenco de la primera temporada de "Avenida Brasil".

Por otro lado tenemos a Tifón, quien se casa con Monalisa y deja atrás los sentimientos por Nina. Una de las últimas escenas de la novela brasilera ocurre en el campo de fútbol del Divino, donde el club local gana el campeonato del año, con Adauto anotando el gol ganador, lo que representa la victoria del equipo y de todos los personajes que luchan por la redención y el perdón.

Cabe recordar que los 160 capítulos de la novela están disponibles en la plataforma Prime Video y se pueden ver en toda la Argentina.