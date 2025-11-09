"Avenida Brasil" es una de las telenovelas brasileras más exitosas del mundo. La misma se estrenó en 2012, filmó algunas escenas aquí en Mendoza y ahora se confirmó que tendrá una segunda temporada.
Regresa "Avenida Brasil": qué actores ya están confirmados y cuánto dinero ganarán
Tras más de 13 años de espera, TV Globo confirmó la realización de la segunda temporada de "Avenida Brasil"
¿De qué trata la telenovela "Avenida Brasil"?
"Rita sufre un duro golpe de su madrastra Carmina a la edad de 11 años y ve su mundo al revés. De todo lo que le quitaron, solo quedaba un sentimiento vital: la sed de venganza. En la saga por la justicia, Rita se transforma en Nina y regresa decidida a saldar cuentas con Carmina", es la sinopsis de esta producción que aquí en Argentina ahora puede verse en la plataforma Prime Video (160 capítulos).
¿Qué actores regresarán para la segunda temporada de "Avenida Brasil"?
A más de 13 años del final de "Avenida Brasil", TV Globo confirmó que está trabajando en la continuación de la misma. La noticia fue divulgada por la periodista Carla Bittencourt, quien incluso dijo que el autor original del éxito, João Emanuel Carneiro, ya se encuentra trabajando en los primeros borradores de los guiones.
Hasta el momento ya se confirmó el retorno de Adriana Esteves y Murilo Benício, quienes regresarán para interpretar a los inolvidables Carminha y Tifón.
En el caso de Adriana Esteves, diversos medios brasileros aseguran que cobrará R$ 1,5 millones por volver a ser Carminha, lo que equivale a unos 300.000 dólares.
Se espera que la segunda temporada de "Avenida Brasil" se estrene en 2017, momento donde coincidirá con el aniversario número 15 de la finalización de la primera temporada.
Además la segunda temporada volverá a contar con la dirección de Ricardo Waddington. Todavía no se sabe si Débora Falabella y Cauã Reymond regresarán para ser Rita y Jorgito.
La nueva historia de "Avenida Brasil" explorará las consecuencias de los eventos que quedaron abiertos en el impactante final de la primera temporada, reencontrando a los personajes clásicos en una nueva etapa de sus vidas.