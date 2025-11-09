Regresa "Avenida Brasil": qué actores ya están confirmados y cuánto dinero ganarán

Hasta el momento ya se confirmó el retorno de Adriana Esteves y Murilo Benício, quienes regresarán para interpretar a los inolvidables Carminha y Tifón.

En el caso de Adriana Esteves, diversos medios brasileros aseguran que cobrará R$ 1,5 millones por volver a ser Carminha, lo que equivale a unos 300.000 dólares.

Se espera que la segunda temporada de "Avenida Brasil" se estrene en 2017, momento donde coincidirá con el aniversario número 15 de la finalización de la primera temporada.

Además la segunda temporada volverá a contar con la dirección de Ricardo Waddington. Todavía no se sabe si Débora Falabella y Cauã Reymond regresarán para ser Rita y Jorgito.

La nueva historia de "Avenida Brasil" explorará las consecuencias de los eventos que quedaron abiertos en el impactante final de la primera temporada, reencontrando a los personajes clásicos en una nueva etapa de sus vidas.