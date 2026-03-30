"Wuthering Heights" o "Cumbres Borrascosas" (en español) es sin dudas una de las películas más taquilleras en lo que va del año. Esta producción de Emerald Fennell se basó en el libro homónimo de Emily Brontë y ahora ha llegado a una plataforma de streaming.
Cumbres Borrascosas llegó al streaming: dónde verla
La película "Cumbres Borrascosas", protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi ya se puede ver en streaming
¿De qué trata "Cumbres Borrascosas"?
"Una versión audaz y original de una de las historias de amor más importantes de todos los tiempos. CUMBRES BORRASCOSAS de Emerald Fennell está protagonizada por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, cuya pasión prohibida pasa de romántica a embriagadora en una historia épica de lujuria, amor y locura", es la sinopsis de esta película.
Esta producción cuenta con las actuaciones de Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes protagonizan respectivamente a Catherine Earnshaw y Heathcliff, junto con Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell en papeles secundarios.
Para su enfoque de la adaptación de la novela de Brontë, Fennell decidió no hacer una narración fiel de la historia, afirmando que su principal intención era "intentar recrear la sensación de una adolescente leyendo este libro por primera vez".
Desde que se confirmó que Elordi haría de Heathcliff, se escucharon muchas opiniones en contra, ya que se trata de un actor blanco interpretando a un personaje que es descripto como un "gitano".
Sin embargo, Fennell defendió su decisión de elegir al actor de ascendencia vasca Elordi, afirmando que "se parecía exactamente a la ilustración de Heathcliff en el primer libro que leí".
¿En qué plataforma de streaming se puede ver "Cumbres Borrascosas"?
Hasta el momento, la película "Cumbres Borrascosas" se puede ver en Mercado Play, la opción de streaming que tiene la plataforma de compra-venta Mercado Libre.
Sin embargo, es importante aclarar que la película está con opción para alquilar, por lo que los interesados deberán abonar $8.990 para poder verla.