Cumbres Borrascosas llegó al streaming: dónde verla

Para su enfoque de la adaptación de la novela de Brontë, Fennell decidió no hacer una narración fiel de la historia, afirmando que su principal intención era "intentar recrear la sensación de una adolescente leyendo este libro por primera vez".

Desde que se confirmó que Elordi haría de Heathcliff, se escucharon muchas opiniones en contra, ya que se trata de un actor blanco interpretando a un personaje que es descripto como un "gitano".

Sin embargo, Fennell defendió su decisión de elegir al actor de ascendencia vasca Elordi, afirmando que "se parecía exactamente a la ilustración de Heathcliff en el primer libro que leí".

¿En qué plataforma de streaming se puede ver "Cumbres Borrascosas"?

Hasta el momento, la película "Cumbres Borrascosas" se puede ver en Mercado Play, la opción de streaming que tiene la plataforma de compra-venta Mercado Libre.

Sin embargo, es importante aclarar que la película está con opción para alquilar, por lo que los interesados deberán abonar $8.990 para poder verla.