El megaoperativo que se desarrolló la semana pasada en Rio de Janeiro (Brasil) sigue generando muchas preguntas que aún no han sido respondidas por las autoridades correspondientes.
Cómo entender el conflicto en las favelas de Río de Janeiro a través del cine
Aunque no lo creas, el megaoperativo de Rio de Janeiro se puede entender gracias al cine: te lo explicamos con este clásico del cine brasilero
Lo cierto es que el conflicto entre los habitantes de las favelas, los narcotraficantes, los gobernantes y la policía se originó hace muchas décadas atrás.
Una de las formas más sencillas o rápidas para comenzar a entender este conflicto es a través del cine, y en mi opinión personal, las producciones que uno no puede dejar de ver son "Tropa de Élite" y su secuela.
¿De qué trata la película "Tropa de Élite"?
"El capitán de una fuerza especial de policía de Brasil considera a dos nuevos reclutas que podrían convertirse en su posible sucesor", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 2007 y que cuenta con el protagónico de Wagner Moura y con la dirección de José Padilha.
Sin embargo, dicha sinopsis se queda corta (a mí parecer) con todo lo que la producción intenta explicar. Es importante destacar que esta película refleja no solo la pobreza de las favelas, sino también las injusticias y las situaciones de violencia y derechos humanos que viven día a día los habitantes de dichas zonas de Río de Janeiro.
Incluso en "Tropa de Élite" podemos ver que muchos de los integrantes del famoso y temido BOPE (Batallón de Operaciones Especiales) han nacido y se han criado en las favelas.
Es el BOPE quien actualmente está encabezando las operaciones contra el Comando Vermelho en las favelas de Rio de Janeiro y sin dudas uno no puede dejar de pensar en todas las coincidencias que este caso real tiene con las películas protagonizadas por Moura.
En 2010 Padilha estrenó la secuela titulada "Tropa de Élite 2", y si bien la misma la violencia y la tensión pasa a un segundo plano (ya que retrata la intimidad y los problemas personas del capitán Nascimento), la producción busca mostrar un mensaje más esperanzador desde lo institucional.
¿Dónde ver la película "Tropa de Élite" en Argentina?
La película "Tropa de Élite", dirigida por José Padilha y protagonizada por Wagner Moura, está disponible en Apple TV para alquilar, pero también se puede encontrar en otras plataformas gratuitas como Stremio.