Cómo entender el conflicto en las favelas de Río de Janeiro a través del cine

¿De qué trata la película "Tropa de Élite"?

"El capitán de una fuerza especial de policía de Brasil considera a dos nuevos reclutas que podrían convertirse en su posible sucesor", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 2007 y que cuenta con el protagónico de Wagner Moura y con la dirección de José Padilha.

Embed - ELITE SQUAD - Official Trailer - Directed by José Padilha

Sin embargo, dicha sinopsis se queda corta (a mí parecer) con todo lo que la producción intenta explicar. Es importante destacar que esta película refleja no solo la pobreza de las favelas, sino también las injusticias y las situaciones de violencia y derechos humanos que viven día a día los habitantes de dichas zonas de Río de Janeiro.

Incluso en "Tropa de Élite" podemos ver que muchos de los integrantes del famoso y temido BOPE (Batallón de Operaciones Especiales) han nacido y se han criado en las favelas.

Es el BOPE quien actualmente está encabezando las operaciones contra el Comando Vermelho en las favelas de Rio de Janeiro y sin dudas uno no puede dejar de pensar en todas las coincidencias que este caso real tiene con las películas protagonizadas por Moura.

Tropa de Élite "Tropa de Élite", protagonizada por Wagner Moura.

En 2010 Padilha estrenó la secuela titulada "Tropa de Élite 2", y si bien la misma la violencia y la tensión pasa a un segundo plano (ya que retrata la intimidad y los problemas personas del capitán Nascimento), la producción busca mostrar un mensaje más esperanzador desde lo institucional.

¿Dónde ver la película "Tropa de Élite" en Argentina?

La película "Tropa de Élite", dirigida por José Padilha y protagonizada por Wagner Moura, está disponible en Apple TV para alquilar, pero también se puede encontrar en otras plataformas gratuitas como Stremio.