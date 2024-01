El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford es una increíble obra que puede verse en streaming a través de HBO Max.

La película cuenta la historia del más famoso forajido del oeste americano, el carismático e impredecible pistolero Jesse James (Pitt).

Hijo de un predicador y partidario del sur secesionista, James era un bandolero que lideraba una increíble banda de forajidos, capaces de atracar a numerosos banqueros y altos cargos de la época, lo que le lleva a ser bastante perseguido.

Él sabe que es perseguido, y contempla la retirada. No sin antes dar un último gran golpe que, sin duda, va a garantizarle aún más enemigos en búsqueda de la suculenta recompensa que habrá por su cabeza.

No obstante, la amenaza más crucial no estará en los pistoleros que le planten frente, sino en el interior de su propio círculo a través del cobarde de Robert Ford (Cassey Affleck), como ya avisa el título.

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) Official Trailer #1 HD