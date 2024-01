HBO Max tiene la serie turca número 1 del ranking y es un éxito

Tanto es así que han llegado incluso a arrebatar el récord que hasta ahora ostentaba 'Juego de Tronos': el de emitir el capítulo más comentado en redes sociales.

En su episodio final marcó un hito histórico, convirtiéndose en el más tuiteado de la historia a nivel mundial, registrando más de 8,4 millones de tuits y siendo en trending topic en Turquía y en más de una treintena de países.

El éxito de la ficción ha trascendido más allá de las fronteras turcas, tras ser vendida a más de 40 países en todo el mundo.

Eda, que pone todas sus esperanzas en su educación, se enfrenta a Serkan Bolat, quien le corta la beca de educación internacional y la deja con el diploma de escuela secundaria.

Serkan Bolat le ofrece a Eda devolverle su beca si se hace pasar por su prometida durante dos meses. Aunque Eda rechaza la oferta de este hombre porque lo odia, tiene que aceptarla cuando las condiciones cambian.

Mientras fingen estar comprometidos, Serkan y Eda comienzan a vivir una relación apasionada y desafiante que les hará olvidar todo lo que saben bien. Porque el amor es difícil.

Y por eso es sorprendente.

¿Será Que Es Amor? (Love Is In The Air) Trailer - HBO Max (Novela Turca)