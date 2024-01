HBO Max tiene la brutal película de un antihéroe caza nazis

Sisu es puro amor por esas estéticas y temáticas absurdamente desquiciadas, pero sobre todo, por una en particular: la matanza ultraviolenta de nazis.

Vive una vida tranquila con su perro en medio de la nada, buscando oro y queriendo que lo dejen en paz. Sin embargo, los últimos rescoldos de la invasión nazi de Finlandia se aceleran y pronto están a sus puertas.

Nos encontramos al final de la Segunda Guerra Mundial y los nazis, en retirada, arrasan con todo a su paso. El inmortal (Jorma Tommila), un veterano guerrero finlandés, encuentra oro en el desierto de Laponia, pero al regresar se topa con un tanque, dos camiones y una motocicleta que forman el último escuadrón de las SS. Enfrentarse a ellos no es una opción, sino su única alternativa.

En lo profundo de la naturaleza salvaje de Laponia, Aatami Korpi busca oro. De vez en cuando, en la noche de otoño se escuchan los sobrevuelos de los bombarderos y los sonidos lejanos de la guerra.

Finalmente, el arduo trabajo es recompensado y el polvo de oro en la sartén se convierte en trozos de oro, y Aatami se propone llevar su tesoro de oro a la ciudad más cercana.

Después de tropezar con una patrulla nazi dirigida por el Obersturmführer de las SS Bruno Helldorf, comienza una impresionante y hambrienta persecución a través de la devastada y minada naturaleza de Laponia.

SISU - Official Trailer - Only In Cinemas Now