¿Cómo se ve hoy el actor Ryan Phillippe?

El romance de Ryan Phillippe y Reese Witherspoon fue uno de los más mediáticos de Hollywood, ya que la pareja de actores se conoció dos años antes de filmar 'Crueles Intenciones', y cuando Reese tenía tan solo 23 años, se convirtió en madre de Ava, la primera hija de la pareja.

Luego, en 2003 nació Deacon Reese, quien ha seguido los pasos de sus padres, y también se convirtió en actor. Lamentablemente, Ryan y Reese se divorciaron en 2006.

Phillippe siguió trabajando como actor después del éxito de 'Cruel Intentions', y algunos de sus proyectos más exitosos han sido 'The Way of the Gun' (2000), 'Antitrust' (2001), 'Gosford Park' (2001), 'Crash' (2004), 'Banderas de nuestros padres' (2006), 'Breach' (2007), 'MacGruber' (2010), la película basada en un caso real 'The Bang Bang Club' (2010) y 'The Lincoln Lawyer' (2011).

Ryan Phillippe 2.jpg Ryan Phillippe y su hijo Deacon.

El último trabajo de Ryan Phillippe fue la película 'Presa', que se estrenó en mayo de este año. Actualmente el actor tiene 49 años y desde 2010 que está en pareja con la actriz y modelo Alexis Knapp.