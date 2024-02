Embed - Blink 182 in American Pie (HD)

¿Cómo se ve hoy Shannon Elizabeth?

Shannon Elizabeth comenzó trabajando como modelo, pero luego saltó a la fama con la película de "American Pie" en 1999, gracias a la icónica escena de la webcam donde hace topless. También apareció en producciones como "Jack Frost" y "Dish Perros".

También formó parte de producciones como "Scary Movie", "Jay and Silent Bob Strike Back" y "Tomcats". Elizabeth protagonizó la serie "Cuts" de UPN hasta que el show fue cancelado en mayo de 2006. Cuts y su antecesor "One on One", fueron dos de las muchas series que no fueron tomadas por The CW.

Posó para las revistas Playboy y Maxim.

Shannon Elizabeth.jpg Shannon Elizabeth en la actualidad.

Además fue parte de la sexta temporada del certamen de baile "Dancing With The Stars" con Derek Hough (con quien estuvo en pareja durante un año). En febrero de 2018, participó en la primera temporada de Celebrity Big Brother.

Además, Shannon Elizabeth es una gran jugadora de póquer. La actriz quedó en el tercer puesto del National Heads-Up Poker Championship de 2007. La actriz de "American Pie" visita Las Vegas hasta tres veces cada mes para participar en juegos de póker con los mejores jugadores de los Estados Unidos.