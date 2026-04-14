El fenómeno de El Eternauta superó todas las expectativas. Tras su estreno en 2025 en Netflix, la producción no solo se convirtió en un éxito en Argentina, sino que logró posicionarse entre las tres series más vistas a nivel mundial, lo que llevó a confirmar rápidamente la segunda temporada de la historia que protagoniza Ricardo Darín y que dirige Bruno Stagnaro.
El Eternauta 2 con Ricardo Darín en Netflix: todo lo que se sabe de la nueva temporada
El éxito de El Eternauta, la historia protagonizada por Ricardo Darín que sacudió Netflix, tiene continuidad confirmada. Los fanáticos, atentos
Para los más desprevenidos, la serie retoma la icónica historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López para la revista Hora Cero. Una historia que combina ciencia ficción, política y una épica colectiva que atraviesa generaciones.
Es bueno destacar que la adaptación televisiva cubre solo una parte del universo original, lo que deja margen para expandir la trama en futuras entregas, detalle que ha generado aún más interés e incertidumbre en la audiencia.
Qué se sabe de la temporada 2 de El Eternauta, el éxito de Ricardo Darín en Netflix
Aunque la continuidad ya está confirmada, lo que se sabe es que los nuevos episodios aún están en la etapa de pre producción, próximos a comenzar a filmarse. El propio Darín adelantó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial. Y según dijeron desde la producción, el estreno de la segunda parte se concretaría recién entre finales de 2026 y 2027.
Una buena explicación de contexto es que la adaptación de El Eternauta tuvo un camino largo y complejo. Durante años, distintos directores como Adolfo Aristarain, Álex de la Iglesia y Lucrecia Martel estuvieron vinculados a intentos fallidos de llevar la historia al cine.
Fue recién en 2020 cuando Netflix adquirió los derechos y avanzó con el proyecto junto a K&S Films y Bruno Stagnaro. La pandemia demoró los planes, pero el rodaje finalmente se realizó en 2023 y dio origen a una primera temporada de seis episodios que fueron (y son) vistos por millones.
Mientras la producción de la segunda temporada da sus primeros pasos, el interés del público sigue en alza. La historia de la nevada mortal en Buenos Aires y la resistencia liderada por Juan Salvo demostró tener un alcance internacional impresionante.
El regreso de El Eternauta ya está en marcha. La pregunta ahora no es si habrá continuación, sino cuánto habrá que esperar para volver a verla en pantalla. A estar atentos.