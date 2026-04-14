El Eternauta 2 con Ricardo Darín en Netflix: todo lo que se sabe de la nueva temporada

El Eternauta (2).jpg Ricardo Darín es Juan Salvo, el gran protagonista de El Eternauta, la historia que sacudió Netflix.

Qué se sabe de la temporada 2 de El Eternauta, el éxito de Ricardo Darín en Netflix

Aunque la continuidad ya está confirmada, lo que se sabe es que los nuevos episodios aún están en la etapa de pre producción, próximos a comenzar a filmarse. El propio Darín adelantó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial. Y según dijeron desde la producción, el estreno de la segunda parte se concretaría recién entre finales de 2026 y 2027.

Una buena explicación de contexto es que la adaptación de El Eternauta tuvo un camino largo y complejo. Durante años, distintos directores como Adolfo Aristarain, Álex de la Iglesia y Lucrecia Martel estuvieron vinculados a intentos fallidos de llevar la historia al cine.

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Fue recién en 2020 cuando Netflix adquirió los derechos y avanzó con el proyecto junto a K&S Films y Bruno Stagnaro. La pandemia demoró los planes, pero el rodaje finalmente se realizó en 2023 y dio origen a una primera temporada de seis episodios que fueron (y son) vistos por millones.

Mientras la producción de la segunda temporada da sus primeros pasos, el interés del público sigue en alza. La historia de la nevada mortal en Buenos Aires y la resistencia liderada por Juan Salvo demostró tener un alcance internacional impresionante.

El regreso de El Eternauta ya está en marcha. La pregunta ahora no es si habrá continuación, sino cuánto habrá que esperar para volver a verla en pantalla. A estar atentos.