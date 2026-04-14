Arrasa en Netflix la última película argentina con Oscar Martínez: tensión, emoción y secretos

A medida que avanzan los intentos de acercamiento entre ambos, surge una situación que los enfrenta a una decisión bastante compleja, poniendo en juego el vínculo y la posibilidad de reconstruir la relación perdida.

Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix

La película está encabezada por Oscar Martínez, quien interpreta a Julián, mientras que el ascendente Matías Mayer da vida a Boris. El reparto se completa con nombres de vasta trayectoria como Inés Estévez, Luis Luque y Silvia Kutika, entre otros.

También participande El Último Gigante Yoyi Francella (hija de Guillermo Francella) y Alexia Moyano, quienes aportan mucha tensión al desarrollo narrativo.

La película explora temas como la culpa, el arrepentimiento y los vínculos familiares atravesados por el tiempo. A través de sus personajes, plantea cómo las decisiones del pasado pueden condicionar la vida durante décadas. A buscarla en Netflix y a duisfrutar del cine nacional.