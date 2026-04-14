El cine argentino vuelve a destacarse en el streaming con la llegada de un tanque: El Último Gigante ya forma parte del catálogo de Netflix. La película, que debutó con fuerza el 2 de abril, comenzó a escalar rápidamente en el ranking de visualizaciones y preferencias, consolidando la presencia de producciones nacionales en la plataforma de la mano del talentoso actor Oscar Martínez.
Arrasa en Netflix la última película argentina con Oscar Martínez: tensión, emoción y secretos
El talentoso Oscar Martínez protagoniza una película de alto voltaje que la rompe en Netflix. Una historia atrapante a partir de un drama familiar
Dirigida por Marcos Carnevale, la película se suma a una lista de producciones argentinas que vienen captando la atención del público global, como ocurrió con El Eternauta, En el barro y El patrón, entre otros.
De qué se trata “El Último Gigante”, la película de Oscar Martínez en Netflix
La trama del film se centra en Boris, un hombre marcado por la ausencia de su padre y por las huellas emocionales que dejó ese abandono durante su infancia. El conflicto se activa cuando su papá reaparece de forma inesperada, obligando a ambos a enfrentar un pasado cargado de reproches, silencios y muchas heridas abiertas.
A medida que avanzan los intentos de acercamiento entre ambos, surge una situación que los enfrenta a una decisión bastante compleja, poniendo en juego el vínculo y la posibilidad de reconstruir la relación perdida.
La película está encabezada por Oscar Martínez, quien interpreta a Julián, mientras que el ascendente Matías Mayer da vida a Boris. El reparto se completa con nombres de vasta trayectoria como Inés Estévez, Luis Luque y Silvia Kutika, entre otros.
También participande El Último Gigante Yoyi Francella (hija de Guillermo Francella) y Alexia Moyano, quienes aportan mucha tensión al desarrollo narrativo.
La película explora temas como la culpa, el arrepentimiento y los vínculos familiares atravesados por el tiempo. A través de sus personajes, plantea cómo las decisiones del pasado pueden condicionar la vida durante décadas. A buscarla en Netflix y a duisfrutar del cine nacional.