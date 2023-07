A casi 25 años de su estreno, así se ve hoy Stifler de "American Pie"

¿Cómo luce hoy Stifler de "American Pie"?

Tras su paso por "American Pie", Seann William Scott participó en varios filmes de buena recepción como "Destino final", "Road Trip", "Dude", "Where's My Car?", todos del año 2000.

Sus siguientes películas, sin embargo, obtuvieron comentarios negativos de la prensa y tuvieron malos ingresos en la taquilla: entre ellas, destacan "Evolution" (2001), "Bulletproof Monk" (2003) y "The Rundown" (2003), proyectos diferentes a las comedias para adolescentes por las que había sido reconocido.

En 2005 protagonizó "The Dukes of Hazzard", que también fue mal recibida, y un año después dio voz a una zarigüeya en la segunda parte de la franquicia "Ice Age, Ice Age: The Meltdown". Sin embargo, todas las películas que le siguieron en su carrera fueron un fracaso en la taquilla.

Actualmente tiene 46 años y está en una relación, desde 2019, con Olivia Korenberg.

Actualmente Seann William Scott tiene varios proyectos en su carrera y se espera que el año que viene sea parte de la película "Gran Death Lotto". Mientras es uno de los protagonistas de la serie de televisión "Welcome to Flatch" en el papel de Joseph Binghoffer junto con Chelsea Holmes y Sam Straley.