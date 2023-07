A más de 20 años, así luce hoy el niño de "La Momia Regresa"

►TE PUEDE INTERESAR: A 27 años de su estreno, así luce hoy Tronchatoro de "Matilda"

¿Cómo luce hoy Freddie Boath?

Tras formar parte del elenco de "La Momia regresa", Freddie Boath continuó su carrera como actor, aunque ha mantenido un perfil más bajo en comparación con algunas de sus coestrellas de la película. Aunque no ha tenido tantos proyectos destacados como actor adulto, Boath ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento.

Alex Tries To Escape Imhotep | The Mummy Returns (2001)

Freddie apareció en la película de drama histórico "The Pillars of the Earth" en 2010, donde interpretó al joven Jack Builder.

También tuvo un papel en la película de aventuras "The Thief Lord" en 2006, basada en la novela de Cornelia Funke. Sin embargo, en los últimos años, Freddie Boath ha mantenido un perfil más bajo y ha estado alejado del centro de atención en la industria del cine.

Uno de sus últimos trabajos en la actuación fue en el 2013 en la serie "House of Anubis".

En su cuenta de Twitter, la cual fue creada en 2011, Boath no ha realizado muchas publicaciones, e incluso no es muy activo. No posee una cuenta de Instagram, tiene 32 años y trabaja como publicista en Londres.