Sin embargo, antes y después de Matilda (1996), la actriz de 58 años ha estado muy presente en las pantallas del cine estadounidense en papeles secundarios, pero memorables por su calidad interpretativa.

Matilda.jpg Pasaron 27 años del estreno de Matilda y así luce hoy la maestra "Miel".

Cómo luce Emberth Davidtz, la maestra Miel de Matilda, 27 años después

Davidtz se casó en 2002 con Jason Sloane, tiene dos hijos y es amante de los animales, según cuenta en sus redes sociales. Actualmente vive en Los Ángeles y comparte imágenes con su familia, celebra los logros juntos, viajes y, sobre todo, agradece la vida: es sobreviviente de cáncer de mama.

Embeth-Davidtz luego del cáncer.png Emberth Davidtz, la maestra "Miel" de Matilda, es sobreviviente de cáncer de mama.

La actriz se ganó un lugar en el corazón de los niños y jóvenes por su actuación en Matilda, pero también hay una amplia lista de películas y series donde destaca por sus personajes muy bien logrados.

Entre los más emblemáticos se recuerda a Embeth Davidtz como Portia Charney en El Hombre Bicentenario (1999), con Robin Williams; la doméstica judía en La lista de Schindler; Natasha en El Diario de Bridget Jones (1999), Annika en The Girl with the Dragon Tattoo.

Embeth Davidtz.webp Emberth Davidtz después de 27 años del estreno de Matilda, donde interpretó a la dulce maestra "Miel".

Además, tuvo una participación en Grey's Anatomy, donde interpretó a Nancy, una de las hermanas del doctor Derek Sheperd (Patrick Dempsey). Otras participaciones de Davidtz fueron: Cosecha de julio, Conflicto de intereses, El último ritual, Fallen, The Gingerbread Man, Mansfield Park; 13 fantasmas, The Hole, Emperor’s club y Junebug, entre otras.

En la televisión destacó en el papel de Rebeca Pryce en Mad Men y Felicia Koons en Californication; entre otras series exitosas. Por otro lado, en Amazing-Spiderman 1 y 2 interpreta a la madre de Peter Parker, Mari Fitzpatrick de Parker. Sin embargo, estará siempre en el corazón de todos por su importante papel en Matilda como la dulce maestra "Miel".