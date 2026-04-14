Un crucero de 450 millones de euros, más de 4000 personas y un trágico naufragio

Medía 290 metros de largo y 61 de alto, contaba con 1.500 camarotes, 5 restaurantes, 13 bares, teatros, casinos, discotecas, piletas de natación, jacuzzis, circuito de running y simulador de Fórmula 1 entre otras comodidades. Entre pasajeros y tripulantes iban a bordo 4229 personas.

Isla de Capri El Costa Concordia se acercó peligrosamente a la Isla de Giglio para saludar a la familia de una de sus tripulantes y para homenajear a un ex capitán ya jubilado. Allí, se produjo la colisión.

Según reveló la BBC, el capitán Francesco Schettino, "estaba navegando muy cerca de Giglio en una ruta no autorizada para llevar a cabo una maniobra conocida como "saluto", un saludo a los isleños". Sin embargo, golpeó una saliente de rocas, que ocasionó que el barco comenzara a inclinarse, y posteriormente a hundirse.

Por los altoparlantes se escuchaba una voz que decía que sólo se trataba de un problema eléctrico que pronto sería solucionado. Las luces de emergencia alumbraban tibiamente la desesperación de los pasajeros que corrían y chocaban entre sí buscando los botes y los chalecos salvavidas.

El momento de pánico

Tiempo después, apareció un video filmado con un teléfono que dejó registrada la situación de pánico y confusión que se vivió. Para ese momento, y mientras el crucero se hundía cada vez más, nadie daba ordebes ni tomaba decisiones. En el puente de mando solo hay confusión.

En el video se escucha que alguien avisa que los pasajeros ya empezaron a evacuar por su cuenta. Schettino responde: “Bueno, está bien”, y unos minutos después sonó la alarma de evacuación.

Francesco Schettino Francesco Schettino comandaba el Costa Concordia.

El capitán, incumplió una norma sagrada, abandonó el crucero antes que los pasajeros. Mientras algunos no conseguían bote y se lanzaban con desesperación al mar, él ya estaba en la costa mirando el desastre.

La evacuación fue caótica, ya que nadie se preocupó de organizar una salida ordenada. En algunos botes hubo más de 70 personas, 30 más de las indicadas. Pero la mayoría de la tripulación, capitán incluido, se puso a salvo muy rápidamente.

La actitud del capitán

También trascendió una conversación del capitán con Gregorio De Falco, el Comandante de la Capitanía de Livorno. De Falco le explicó a Schettino que en la parte de proa hay una escalera de soga, que se dirija hacia ella y que vuelva a subir al barco.

crucero hundido Además, se conocieron más detalles que agravaron el escándalo: el capitán llevaba a bordo a su amante, que no figuraba en la lista de pasajeros, y había subido con ella al puente de mando minutos antes del impacto para observar la isla más de cerca.

El capitán, le dice que está dirigiendo las tareas de rescate desde la lancha que lo sacó del mar. De Falco se impacienta, le ordena que suba, que hay gente atrapada. Que desde allí informe si son chicos, mujeres o ancianos y que se fije cuáles son sus necesidades, pero Schettino no sigue las órdenes.

El saldo de la tragedia fue devastadora: 32 muertos y más de un centenar de heridos. Además, el crucero quedó semihundido y recostado de lado, por lo que tuvieron que llevar a cabo una operación sin precedentes mediante una técnica llamada adrizamiento (parbuckling). Tenía más de 2.000 toneladas de combustible, y si se rompía podía provocar un desastre ambiental en el Mediterráneo.

crucero Tiempo después del naufragio, el crucero fue sacado del agua y llevado hasta Génova en una costosa operación. Luego, fue desguazado.

El capitán expresó su pesar por la muerte de los 32 pasajeros y se defendió como pudo. El tribunal lo condenó a 16 años de prisión. Lo encontró culpable de naufragio, homicidio culposo, lesiones, abandono de la nave y por incumplimiento de su deber de informar de inmediato del estrago.