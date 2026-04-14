Tres mujeres le quemaron la cara con agua hirviendo a una mujer en un partido de hockey infantil

Junto a su abogado, la joven contó que la jornada había comenzado con normalidad. “Llegamos tranquilos, la preparamos a la nena, ella se fue a calentar, nosotros nos sentamos ahí cerca y preparamos todo para tomar mate y estábamos ahí tranquilos”, dijo.

Minutos después, la situación cambió cuando aparecieron las agresoras. “En un momento comienza el partido y al rato llegan ellas”, relató. Según explicó, poco antes había publicado una historia en redes sociales: “Yo hice una historia en Instagram de nosotros tres con mi nena... a las 7:30 pasadita llegaron ellas y se posicionaron al otro lado donde estábamos sentados”.

De acuerdo con su relato, una de las mujeres comenzó a observarla desde distintos sectores de la cancha. “Florencia Ortiz, que es la que me agrede más, que es la que me quema... ella da la vuelta a la cancha y se posiciona para la parte del frente, observando donde estábamos nosotros”.

El momento del ataque ocurrió cuando su pareja se alejó unos minutos. “La nena se queda sin agua, se acerca a mi pareja y él me dice ‘me voy a comprarle agua’ y yo le digo ‘bueno’”, recordó.

Mientras permanecía sentada mirando el partido, fue sorprendida por detrás. “Veo que una persona de blanco se acerca por mi espalda y me dice ‘Esto es mío y esto es mío’. Y yo la miro y ella agarra el termo y el mate”.

La discusión escaló rápidamente. “Le digo ‘Andá a ver el partido de tu hija, ridícula, no seas tan payasa’. Y ella me dice ‘¿Qué?’ y en eso ya se me viene la hermana por este lado y me empieza a apuntar con el dedo”.

Según relató, en ese momento comenzó la agresión física. “Yo hago así para cubrirme porque ya se me venía encima... ella me quita el teléfono y me lo tira hacia atrás”.

Instantes después ocurrió el ataque con el agua hirviendo. “A lo que yo me quiero bajar del banco para poder defenderme, ella me baja de los pelos y en eso Florencia destapa el termo, le saca la tapa completa y me tira toda el agua hirviendo”.

Describió que el dolor fue inmediato. “Me tiene de los pelos abajo y de ahí yo siento todo... todo es el calor del agua”.

La víctima recordó que varias personas intentaban frenar la agresión. “La gente empieza a decir ‘No le hagan así, déjela, suéltenla’. Lo que yo escuchaba entre gritos”.

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Su pareja regresó en medio del ataque. “Cuando él vuelve de comprar ve el amontonamiento. Fue todo rápido, vuelve él corriendo con mi nena y empieza a hacer para que me suelten, para que me dejen, y ellos no me querían soltar”.

También afirmó que él resultó agredido. “Cuando ella me suelta empieza a pegarle a él, le rasguña la cara, le empieza a pegar piñas, trompadas. A todo esto me pegaban entre las tres”.

Además, aseguró que existían amenazas previas. “Las amenazas hacia mi persona siempre fueron que yo era una ‘roba maridos’, una ‘quita macho’ y que me iba a cortar la cara, que me iba a arruinar, que me acuerde que tengo hijos”.

El abogado de la víctima, Patricio Fresia, adelantó que solicitará a la Justicia la detención de la principal agresora por las características del ataque. Según indicó, considera que el hecho se trató de un crimen grave en el marco judicial y que tuvieron la intención de provocarle un daño permanente.

Fuente: contextodetucuman.com