A sus 33 años, así se ve hoy Jamie Lynn Spears de 'Zoey 101'

Esta serie de televisión contó con el protagónico de Jamie Lynn Spears, la hermana de la cantante de pop Britney Spears, quien interpretaba el papel de Zoey Brooks.

¿Cómo luce hoy la actriz Jamie Lynn Spears?

Jamie Lynn Spears lo tenía todo: es la hermana de una superestrella de la música, protagonizaba un éxito en Nickelodeon, pero un día todo cambió. La joven quedó embarazada cuando tenía 16 años y el canal de televisión Nickelodeon decidió cancelar su exitoso programa.

Tras convertirse en madre, Jamie decidió debutar como cantante de música country, y lo hizo con su EP titulado "The Journey".

En 2016, Spears lanzó un documental "Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out", reflexionando sobre la controversia de su embarazo, mostrando su carrera en la música country después de "darse cuenta de que su verdadera vocación era la música", así como su vida personal como esposa y madre.

Jamie Lynn Spears.jpg Jamie Lynn Spears en la actualidad.

En 2019, se confirmó que Spears volvería a actuar e interpretar a Noreen Fitzgibbons en la serie de drama romántico de Netflix "Sweet Magnolias" (2020-presente). Además, el año pasado estrenó "Zoey 102: El Casamiento", que es emitida por la plataforma de streaming Paramount+. En la misma la actriz vuelve a interpretar su rol de Zoey Brooks, y se reencontró con varios de sus compañeros de Nickelodeon.