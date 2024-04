A sus 37 años, así se ve hoy la actriz que hizo de Rachel Berry en Glee, a 15 años de su estreno

Embed - Glee - Rachel's audition 1x01

Una de las protagonistas de esta serie era Rachel Berry, personaje que estuvo interpretado por la actriz y cantante Lea Michele.

¿Qué fue de la vida de la actriz Lea Michele?

Lea Michele sigue trabajando como actriz y cantante, pero se ha enfocado en hacer producciones de Broadway. Su último trabajo fue en 2022 cuando protagonizó la obra musical "Funny Girl".

Si bien lanzó su carrera como cantante solista en 2012, la misma no logró despegar. Por suerte, en 2019 lanzó un disco navideño, con el nombre de "Christmas in The City" en el que colaboraron artistas como Darren Criss, Jonathan Groff (ex compañeros de elenco de Glee) y Cyntia Erivo.

Lea Michele.jpg Lea Michele en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, Michele estuvo en pareja con su compañero de elenco de "Glee", Cory Monteith, pero la relación finalizó de manera abrupta cuando el actor se quitó la vida en 2013.

En la actualidad, Michele está en pareja con Zandy Reich con quien tiene un hijo en común llamado Ever Leo Michele. Además, hace pocos días anunciaron que están esperando su segundo hijo.